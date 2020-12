Baumholder

Die Planungen des Bikeparks in Baumholder, der in Form eines Kommunikationszentrums mit Pumptrack entstehen soll, nehmen weiter Gestalt an. Eigentlich sollte die Anlage schon in diesem Jahr gebaut werden. Diskussionen gab es – wie in der NZ mehrfach berichtet wurde – jedoch um die Standortfrage.