Plus Kirschweiler Bike-Labyrinth: Kirschweiler Senioren sind virtuell mit dem Rad unterwegs i Die Bewohner haben viel Spaß bei ihrem Training am neuen BikeLabyrinth mit Ergotherapeutin Kerstin Völker, Pflegedienstleitung Ludmila Schneider und Heimleitung Beate Hoffmann (stehend von links). Foto: Anke Hub/Elisabeth-Stiftung Das Bike-Labyrinth im Kirschweiler Seniorenzentrum wird gut angenommen. Im eigenen Tempo geht es für die Bewohner um die ganze Welt von Irland über Australien. Ein Training für Geist und Körper. Lesezeit: 2 Minuten

Die Bewohner des Seniorenzentrums der Elisabeth-Stiftung Birkenfeld in Kirschweiler reisen nun regelmäßig in ferne Länder – und zwar virtuell. Von ihrem Stuhl oder Rollstuhl aus können sie mithilfe des neu angeschafften BikeLabyrinth entspannte Fahrradtouren unternehmen und so zum Beispiel durch Paris, Amsterdam oder New York radeln. Mit dem Fahrrad durch Wüsten ...