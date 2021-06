Wohnen in der Natur – das wird für immer mehr Menschen attraktiv. Und ist ein Grund dafür, warum in Idar-Oberstein und Umgebung die Nachfrage nach Bauplätzen nach Jahren der Flaute wieder deutlich ansteigt. Nach dem ehemaligen Sportgelände in Enzweiler, wo das Wohngebiet „Naheschleife“ entsteht, sollen nun zwei weitere Neubau-Erweiterungsgebiete im Grünen entstehen: in Weierbach neben dem Friedhof und in Idar im Bereich „Finkenberg-Süd“.