Die Platznot an der Realschule plus/Fachoberschule in Birkenfeld und die deshalb notwendige Erweiterung um zehn Klassen- und sechs Fachräume lässt die Baumholderer aufhorchen: Eine Außenstelle im mittlerweile an einen chinesischen Investor verkauften Realschulgebäude wäre die perfekte Lösung, glaubt eine Bürgerinitiative.