Ein überraschendes Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Gebührenerhöhungspraxis der deutschen Banken hat auch Auswirkungen auf die drei regionalen Kreditanstalten im Nationalparklandkreis. Der BGH hat den Automatismus, wonach Gebührenerhöhungen automatisch in Kraft treten, wenn Bankkunden in festgelegten Fristen – in der Regel sind das zwei Monate – nicht widersprechen, gekippt, nun drohen den Banken bundesweit Rückzahlungen in Milliardenhöhe.