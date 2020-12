BGH hat entschieden: Missbrauchsurteil gegen Ex-Schulleiter ist gültig

Trier/Berlin

Das Leben des ehemaligen Leiters einer weiterführenden Schule im Kreis Trier-Saarburg ist und wird nicht mehr so, wie es einmal war: Weil sich der Mann 2013 und 2014 an einem Schüler zweimal vergangen hat, hatte ihn das Landgericht Trier am 9. September 2019 schuldig gesprochen. Nun hat der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs das Urteil bestätigt und die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen. Damit ist der Schuldspruch wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern sowie versuchten sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, rechtskräftig. Die gegen den Mann verhängte Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren, zur Bewährung ausgesetzt, ist damit unumstößlich.