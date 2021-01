Bewohner erhielten Vakzin: Erste Impfung in Seniorenheim der VG Birkenfeld

Insgesamt 96 impfwillige Bewohner sowie Pflegekräfte aus dem Alten- und Pflegeheim St. Annahaus in Hoppstädten-Weiersbach erhielten am Samstagmorgen die erste von zwei Impfungen gegen das Coronavirus.

Die Birkenfelder Ärzte Dr. Mathias Hoebbel und sein Kollege Dr. Jörg Dringelstein lobten die hervorragende Vorarbeit und Organisation, die das Altenheimteam mit der Heimleitung um Tanja Feis bereits geleistet hatte. Der bürokratische Aufwand ist hoch, und die Vorarbeit muss konzentriert geleistet werden.

In der vergangenen Woche waren unter anderem Impfaktionen im Lorettahof Herrstein und in der Seniorenwohnanlage Grimm in Tiefenstein erfolgt. Andere Seniorenheime sind impfbereit und warten nun auf einen zeitnahen Termin. cro