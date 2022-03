Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Rhaunen: Täter sind noch auf der Flucht

Zwei mit Sturmhauben vermummte Männer haben am Samstag gegen 20.50 Uhr die ED-Tankstelle in Rhaunen überfallen, berichtet die Polizei.

In der Tankstelle arbeitete zu diesem Zeitpunkt lediglich eine Angestellte, die sie mit einem Messer bedrohten. Die Männer entnahmen der Kasse einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe und stahlen außerdem noch Zigarettenpackungen, bevor sie zu Fuß in den bewaldeten Bereich hinter dem Tankstellengelände flüchteten. Die sofort eingeleitete Großfahndung blieb erfolglos. Kripo und Spurensicherung waren noch in der Nacht in der Tankstelle im Einsatz.

Die Täter, deren Alter auf zwischen 18 und 35 Jahre geschätzt wird, werden folgendermaßen beschrieben: Einer der Männer hat eine breitere Figur. Er trug eine blaue Sturmhaube, eine dunkle Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose und weiße Turnschuhe mit roten Schnürsenkeln. Der zweite, schmalere Mann war mit schwarzer Jacke und Hose und dunklen Schuhen bekleidet und hatte sein Gesicht mit einer schwarzen Sturmhaube verhüllt. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen bemerkt hat, wird gebeten, sich umgehend mit der Kripo Idar-Oberstein, Telefon 06781/5610, in Verbindung zu setzen. ⋌Foto: Sebastian Schmitt