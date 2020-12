Hunsrück

Derzeit ist er in der Region Saar-Hunsrück wieder überall zu finden: der Löwenzahn, hierzulande auch Bettsäächer genannt. Auf Wiesen, an Wegesrändern und selbst in der Stadt läutet die Pflanze mit ihren charakteristischen, gezackten Blättern und der goldgelben Blüte den Frühling ein. Zudem ist die leicht bitter schmeckende Pflanze eine wahre Delikatesse. Passend dazu finden bis zum 22. März wieder die traditionellen „Bettsäächertage Saar-Hunsrück“ statt.