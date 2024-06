Plus Schwollen Betreiber will Urlaubsgefühle wecken: Neuer Strandclub eröffnet am Wochenende in Schwollen Von Niels Heudtlaß i Sitzmöglichkeiten laden die Partygäste zum Entspannen ein, eine Tanzfläche zur Bewegung. Foto: Lena Gilles Die Veranstaltungstätte Evergreen feiert am 15. Juni Eröffnung. Dabei werden lokale und ein international bekannter DJ auflegen. Lesezeit: 2 Minuten

In Schwollen feiert am Samstag, 15. Juni, ab 14 Uhr die Veranstaltungsstätte Evergreen, am Sauerbrunnen 31, direkt am Schwollbach ihre Eröffnung. „Wir wollen in Schwollen eine außergewöhnliche und aufregende Veranstaltungslocation anbieten, die sowohl die Einheimischen als auch Besucher aus der Umgebung und auch darüber hinaus anspricht, und so ist die ...