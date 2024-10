Plus Hettenrodt

Betreiber der Postfiliale 571 ist frustriert: Unzufriedene Kunden und Berge von Retouren

Von Kurt Knaudt

i Ralf Georg ist es überdrüssig, für alle Probleme bei der Post verantwortlich gemacht zu werden, obwohl er nichts dafür kann. Foto: Kurt Knaudt

Seit nunmehr 14 Jahren betreibt Ralf Georg die Postfiliale in seinem Laden in Hettenrodt. In dieser Zeit hat sich eine Menge Frust angesammelt, dem er in einem Gespräch mit unserer Zeitung Luft macht. Ihn stört vor allem, „dass wir alles ausbaden müssen, was bei der Post nicht funktioniert“.