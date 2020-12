Baumholder

Nun hat Corona die nächste Einrichtung im Kreis Birkenfeld erreicht, in der ausschließlich Menschen leben, die der Risikogruppe zuzuordnen sind: 20 Bewohner sowie sechs Mitarbeiter des Baumholderer AWO-Seniorenzentrums – Stand Samstag, 13 Uhr – sind positiv auf das Virus getestet worden. Wie das Gesundheitsamt am Freitagabend mitgeteilt hatte, war es Mitte der Woche zu einem Ausbruch gekommen (die NZ berichtete). Bereits Mitte November waren mehrere Corona-Fälle in Altenheimen im Kreis aufgetreten – besonders betroffen war das Haus Schönewald in Birkenfeld.