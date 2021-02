Birkenfeld/Baumholder Besuch beim Landrat: Baumholderer Bürgerinitiative übergibt Liste mit 1200 Namen „Sanierung statt Neubau“ lautet der Vorstoß der Bürgerinitiative (BI) zur Reaktivierung der Realschule Baumholder bezüglich der Erweiterungspläne für die Realschule plus mit Fachoberschule in Birkenfeld, die auf circa 5,4 Millionen Euro beziffert werden. Deren Vertreter haben am Mittwoch im Schloss der Kreisverwaltung eine Unterschriftenliste mit rund 1200 Signaturen überreicht.

Neben viel Geld. für eine Sanierung des Gebäudes in Baumholder als Außenstelle für die überfüllte Birkenfelder Schule gehe man hochgerechnet von knapp 2,4 Millionen Euro aus – spare man durch eine Dislozierung auch Zeit. So sei laut der BI eine Reaktivierung schon zum kommenden Schuljahr vorstellbar, während für einen Neubau wohl Jahre ins Land gingen. Noch stehe in der Sache keine Entscheidung fest, betonte Schneider, der von einem Abwägungsprozess sprach. Ausführlicher Bericht folgt. bw