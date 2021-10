Das bekannte Wirtschaftsmagazin „Capital“ hat zum fünften Mal „Deutschlands beste Ausbilder“ ausgezeichnet. In der Kategorie der Unternehmen mit weniger als 500 Angestellten wurde in diesem Jahr auch die Howatherm Klimatechnik GmbH, der größte Arbeitgeber in der Nationalpark- und Trauntalgemeinde Brücken, ausgezeichnet.