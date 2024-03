Plus Birkenfeld/Brücken

Bestand gesichert und Neueröffnung geplant: Bäckerei Korn wird in Birkenfeld und Brücken aktiv

Von Axel Munsteiner

i Jessica Coberger (links) und Seniorchefin Karla Wagner im Stammhaus der Bäckerei Korn in Algenrodt. Der Familienbetrieb hat die frühere Bäckerei Heylmann in Brücken übernommen und wird im Haus der früheren Bäckerei Decker in Birkenfeld einen modernen Verkaufsraum mit Café eröffnen. Foto: Hosser

Diese Episode dauerte keine zwei Jahre: Die bisherigen Betreiber aus dem Saarland geben ihre Filialen in zwei traditionsreichen Häusern in Birkenfeld (frühere Bäckerei Zwetsch) und Brücken (ehemalige Bäckerei Heylmann) auf. Sowohl im Trauntalort als auch in der Kreisstadt springt die in Algenrodt ansässige Bäckerei Korn in die Bresche.