Besserer Schutz gegen Corona: Impfbus hält am Rofu Kinderland

Bürger können zwischen 9 und 17 Uhr neben Erst- und Zweitimpfungen auch sogenannte Booster-Impfungen erhalten. Geimpft wird mit den Vakzinen von Biontech und Moderna. Entsprechend der Vorgaben der Stiko ist der Biontech- Impfstoff den unter 30-Jährigen vorbehalten. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren muss eine erziehungsberechtigte Person bei der Impfung anwesend sein. Sofern Kinder ab zwölf Jahren noch keinen Ausweis oder Reisepass haben, können sie sich zum Beispiel mit der Krankenversicherungskarte, der Geburtsurkunde oder dem Schülerausweis ausweisen. Kinder und Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren müssen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern mitbringen. Diese steht im Internet unter www.corona.rlp.de zum Download bereit.

Der Impfbus, der an der Zentrale von Rofu Kinderland in der Industriestraße 3 in Hoppstädten-Weiersbach hält, dient – aufgrund fehlender Barrierefreiheit – nur als symbolischer Blickfang. Die eigentliche Impfung findet in einem der vielen Räume des Spielwarenhändlers statt. Diverse Wegweiser auf dem Gelände und an den Eingangstoren zeigen den Weg zur Impfstation. „Und weil Weihnachten noch nicht ganz so weit in der Vergangenheit liegt, verteilt Rofu unter den kleinen und großen impfbereiten Bürgern und Bürgerinnen ein kleines verspätetes Weihnachtsgeschenk“, heißt es in der Ankündigung weiter.