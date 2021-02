„Das Steinerne Gästebuch Veitsrodt ist eine wichtige Besonderheit des Edelsteinlandes und wird in diesem Rahmen natürlich auch beworben“ – so reagiert Uwe Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, auf die kürzlich in der NZ geäußerten Kritik. Unter anderem hatte der Initiator, der ehemalige Erste Beigeordnete der VG Herrstein und ehemalige Landrat, Wolfgang Hey, eine stärkere Einbeziehung des Gästebuches in die touristische Werbung als sinnvoll erachtet.