Plus VG Baumholder Besondere Einblicke in das Leben in der VG: Neue Ausstellung im „Goldenen Engel“ Von Sascha Saueressig i Impressionen aus der VG Baumholder zeigen 78 ausgewählte Aufnahmen, die seit der Corona-Pandemie zwischen 2019 und 2023 entstanden sind. Gerd Schunck hat eine außergewöhnliche Ansicht aus Baumholder fotografiert. Foto: Gerd Schunk Die Idee stammt aus einem Bildband über Baumholders Partnerstadt Delaware – und daraus erwachsen ist eine Ausstellung mit Impressionen von den Menschen, ihren Bauwerken und sonstigen Hinterlassenschaften sowie der Natur in der Verbandsgemeinde Baumholder. Lesezeit: 2 Minuten

Aus mehr als 6500 Aufnahmen wurde eine Sonderausstellung konzeptioniert, die nun ab Montag, 1. Juli, 68 ausgesuchte Fotografien im Kulturzentrum Goldener Engel zeigt. „Die Idee war es, eine Fotoausstellung zu kreieren, die wir in unserer amerikanischen Partnergemeinde Delaware präsentieren können“, berichtet VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser. So wandte Alsfasser sich an Franz Rudolf ...