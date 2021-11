Die Sachlage lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Das Kulturleben in der Doppelgemeinde Hoppstädten-Weiersbach nimmt wieder an Fahrt auf. Der zuständige kommunale Ausschuss für Kultur, Umwelt, Sport und Soziales – so die offizielle Bezeichnung – hat in seiner jüngsten Sitzung nach vorheriger Beratung Entscheidungen im Hinblick auf Martinsumzug, Hobbykünstlerausstellung und Weihnachtsmarkt getroffen.