Plus Birkenfeld Beschluss im VG-Rat: Birkenfelder Tierpark soll von Corona-Tests profitieren Von Axel Munsteiner i Blick aus der Vogelperspektive auf Birkenfeld und seinen Tierpark im Vordergrund. Dort dominiert schon jetzt eine Großbaustelle im Zusammenhang mit der Stillbach-Renaturierung das Bild. Foto: Sebastian Caspary/VG-Verwaltung Die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) wird die Überschüsse, die sie in den Jahren 2021 bis 2023 beim Betrieb der Corona-Testzentren unter ihrer Regie erzielt hat, dem Tierpark in Birkenfeld zur Verfügung stellen. Lesezeit: 4 Minuten

Dass dieser allein die 233.352-Euro-Finanzspritze erhält, war im VG-Rat allerdings nicht unumstritten, und es könnte sogar ein Nachspiel geben. Derweil hat auch der Stadtrat seine bestmögliche Unterstützung für den kleinen Zoo im Schönewald zugesagt. VG-Bürgermeister Bernhard Alscher, in Personalunion Vorsitzender des Tierpark-Betreibervereins, hatte in der vorigen Woche in beiden Gremien ...