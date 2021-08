Berufungsprozess: Randalepaar aus Doppelort steht erneut vor Gericht

In einer Berufungsverhandlung befasst sich die siebte Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach am Freitag, 27. August, ab 9.30 Uhr mit einem Randalepaar aus Hoppstädten-Weiersbach. Die beschuldigte 40-jährige Frau und ihr 38 Jahre alter Partner waren im März – wie in der NZ berichtet – wegen einer Vielzahl von Delikten in erster Instanz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von jeweils einem Jahr ohne Bewährung verurteilt worden. Dagegen wehren sie sich nun vor dem Berufungsgericht.