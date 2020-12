Schmidthachenbach

Er ist der Letzte seines Standes im Landkreis Birkenfeld: Berufsschäfer Robert Gellweiler aus Schmidthachenbach. Meistens geben Schäfer den Hirtenstab an ihre Kinder weiter. So war es auch bei Robert Gellweiler, als er 1978 mit seinen Eltern und deren Schafherde aus der Nähe Bad Schwalbachs auf einen Bauernhof nach Schmidthachenbach zog. Gleich nach der Schule erlernte Robert Gellweiler als 15-Jähriger den Beruf des Schäfers. „Ich habe diese Entscheidung noch nie bereut. Zu dem Beruf gehört aber auch jede Menge Herzblut“, erzählt der 53-Jährige, auf die Schäferschippe gestützt, unserem Reporter bei einem Besuch auf der Schafweide in Dorfnähe.