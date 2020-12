Berührender Abschied von Angelika Röske: Großherzig und über die Kräfte hinaus agiert

Idar-Oberstein

„Ich gehe mit zwei weinenden Augen, wie Sie selbst sehen können“, sagte Pfarrerin Angelika Röske bei ihrem Verabschiedungsgottesdienst, der auch im Internet übertragen wurde. Superintendentin Jutta Walber und ihre drei Kollegen Daniel Witting, Arnd Fastenrath und Rüdiger Kindermann feierten mit ihr am Trinitas-Sonntag in der Idarer Stadtkirche. Deren Neugestaltung fand in den Anfangsjahren ihrer Dienstzeit in Idar statt, sie trägt Röskes Handschrift und sagt sehr viel darüber aus, wie Kirche nach ihrem Verständnis sein soll: hell, freundlich und klar, modern und trotzdem bewahrend, weltoffen und viele Möglichkeiten vom Krabbelgottesdienst bis zur Kulturveranstaltung bietend. Der freie Blick aus dem Kirchfenster ins Grüne sollte an die Dankbarkeit für die Schöpfung und die menschliche Verantwortung dafür gemahnen.