Idar-Oberstein

Gemeinsam mit Holger Baeskow-Ripp vom Team der Bau- und Wirtschaftsförderung der Stadt Idar-Oberstein wurden zwei zusätzliche Packstationen der Deutschen Post/DHL in Idar-Oberstein in Betrieb genommen. In den neuen Stationen in der Michelswiese 1 (Aldi) und Zwischen Wasser 13 (Globus) können Kunden jetzt sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden. Nach der Station in der Vollmersbachstraße 65 (Rewe) gibt es in Idar-Oberstein damit drei solcher Packstationen.