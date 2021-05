Anwohner der Kloppstraße in Nahbollenbach hatten sich schon Gedanken gemacht wegen der umfangreichen Rodungsarbeiten im ehemaligen Nato-Benzinlager in der Winterhauch. Gerüchte machten die Runde, es solle dort inmitten des mittlerweile als Naherholungsgebiets genutzten Areals ein Windrad errichtet werden oder eine Fotovoltaikanlage. Beides entspricht nicht den Tatsachen, wie ein Sprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in Bonn auf NZ-Nachfrage verdeutlicht: