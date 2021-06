Benze soll das Direktmandat für die Grünen im Wahlkreis Birkenfeld/Bad Kreuznach holen

Mit ihrem Kandidaten Christoph Benze gehen die Grünen optimistisch in den Bundestagswahlkampf und streben im Wahlkreis 201 das Direktmandat an. Der in Coesfeld (Münsterland) geborene Kandidat wohnt mit seiner Frau und drei Kindern in Bad Kreuznach. Der 53-jährige Diplom-Biologe studierte in Münster sowie im englischen Stirling und in Göttingen und legte im Studium die Schwerpunkte auf Geobotanik und Naturschutz. Seit 2011 arbeitet Christoph Benze als Ministerialreferent in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei. Zuvor war er von 2007 bis 2012 als persönlicher Referent des Senators für Umwelt, Bauen und Verkehr der Hansestadt Bremen tätig und wirkte fünf Jahre lang als Referent in der Bundestagsfraktion der Grünen.