Zu einem Einsatz an der Hauptstraße musste die Feuerwehr Idar-Oberstein am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr ausrücken. Ein Mann war beim Spaziergang mit ihrem Hund in den Idarbach gefallen. Der 51-Jährige wurde ins Idar-Obersteiner Klinikum gebracht, wo er später verstarb.