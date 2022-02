Bei Trainer, Fußballkameraden und Kollegen: Die Trauer ist grenzenlos

Als würde die Welt stillstehen in diesen Tagen. Diese Stille und dieses Wissen darum, dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. So beschreibt Christian Schübelin seine aktuelle Gefühlslage. Nur wenige Tage sind vergangen, seit er erfahren hat, dass sein Kollege Alex (29) per Kopfschuss in der Nähe von Kusel bei einer Verkehrskontrolle getötet wurde. Schübelin, der in Baumholder wohnt und bei der Kripo Idar-Oberstein arbeitet, ist seit acht Jahren Trainer des FC Freisen, jener Mannschaft, in der Alexander in der Abwehr spielte.