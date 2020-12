Birkenfeld

Auf einen Zuspruch, „von dem wir total begeistert sind“, so Leiterin Sandra Wenz, stößt die erst wenige Tage alte Aktion „Bürger helfen werben“ der Tourist-Information (TI) des Birkenfelder Landes. Das Team der derzeit für den Publikumsverkehr geschlossenen Einrichtung in der Friedrich-August-Straße hat – jeweils im Zehnerpack – bereits mehr als 1200 kostenfreie Postkarten mit Landschafts- und Naturmotiven aus der Nationalparkregion an interessierte Bürger verschickt.