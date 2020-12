Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 10:18 Uhr

Hintertiefenbach

Bei Hintertiefenbach: Vier Leichtverletzte nach Unfall auf der K 37

Auf der Kreisstraße (K) 37 zwischen Göttschied und Hintertiefenbach sind am Donnerstag gegen 15.10 Uhr zwei sich entgegenkommende Autos aufeinandergeprallt. Nach Auskunft der Polizei Idar-Oberstein war der 19-jährige Unfallverursacher in Richtung Hintertiefenbach unterwegs. Mit seinem Pkw geriet der junge Mann in einer scharfen Rechtskurve bei regennasser Straße infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn.