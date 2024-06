Plus Birkenfeld

Bei der KSG gibt es lange Wartelisten: Bericht zum sozialen Wohnungsbau im BIR-Landkreis

i Auf der „Altweid“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach vermietet die KSG zwölf zum Teil bereits energetisch sanierte Mehrfamilienhäuser. An zwei weiteren beginnen die Arbeiten gerade. Foto: Stefan Conradt

Vor allem in der Kreisstadt, aber auch in Idar-Oberstein, Baumholder, Hoppstädten-Weiersbach und Rhaunen betreibt die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) 613 Wohnungen in knapp 150 Mehrfamilienhäusern und leistet damit einen wichtigen Beitrag bei der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum. Die Mieter sind meist nicht die zahlungskräftigsten, die Mietverhältnisse dauern oft sehr lange – das hat Folgen, wie KSG-Geschäftsführer Michael Schunck, seit drei Jahren im Amt, jetzt im Kreistag darlegte.