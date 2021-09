Am Samstag erst hatte ihn die Nahe-Zeitung zu Wort kommen lassen als Zeitzeuge bei den Anschlägen auf das World Trade Center in New York vor 20 Jahren, nun hat die Ortsgemeinde Kirschweiler die Nachricht erreicht, dass Hans Georg Storr, der wahrscheinlich berühmteste Sohn des Dorfes, tot ist. Der frühere Finanzvorstand des Tabakkonzerns Philip Morris (1979 bis 1996) starb am 31. August in seinem Haus in Greenwich im Bundesstaat Connecticut im Alter von 89 Jahren.