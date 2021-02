Morbach

Bei Autokorso schwer verletzt – Fasching gefeiert

Schwer verletzt worden ist ein 17-Jähriger bei einem Unfall in der Morbacher Reitergasse. Mehrere Personen in neun Autos hatten sich am Donnerstag getroffen, um in einem Autokorso Fasching zu feiern. Zuvor war in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen worden.