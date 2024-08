Plus Birkenfeld Behindertenbeauftragter der VG Birkenfeld: Problemstellen werden angegangen Von Niels Heudtlaß i Hier an der Baustelle am Talweiherplatz sollen mehrere Behindertenparkplätze entstehen. Der Behindertenbeauftragte der VG, Emil Morsch, bittet die Bürger allerdings um Geduld. Foto: Niels Heudtlaß Nicht überall in Birkenfeld gibt es genug Parkmöglichkeiten für behinderte Menschen. Doch es soll nachgebessert werden. Wo es Nachholbedarf gibt und warum der Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde die Einführung eines Behindertenbeirats für die VG fordert. Lesezeit: 3 Minuten

Grundsätzlich sei Birkenfeld in Sachen Barrierefreiheit auf dem richtigen Weg, sagt Emil Morsch, Behindertenbeauftragter der Verbandsgemeinde. Doch wie überall gebe es auch in der Kreisstadt Nachholbedarf an einigen Orten. Drei Problemstellen hebt der Beauftragte für die Belange behinderter Menschen dabei hervor. Bessere Erreichbarkeit des ZOB Besonders ins Auge fällt vielen Birkenfeldern die ...