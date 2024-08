Plus Birkenfeld

Begründer der Soziophysik: Friede-Gard-Preis geht an Prof. Dr. Günter Haag

i Prof. Dr. Günther Haag erhält den Friede-Gard-Preis 2024. Foto: Matt Stark, stark-photography

Der Friede-Gard-Preis für Nachhaltige Ökonomik, der in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen wird, geht an Prof. Dr. Günter Haag. Das teilt der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier mit. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 9. Oktober, statt.