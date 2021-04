„Den Tagen mehr Leben geben“: Die Umsetzung dieses Zitats hat sich das Team der SAPV – die Abkürzung steht für Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung – Saarschleife zur Aufgabe gemacht. Es hat seinen Sitz in Merzig, verfügt aber auch seit Mitte 2020 über einen Stützpunkt in Baumholder, der an der dortigen Fachklinik angesiedelt ist.