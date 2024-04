Plus Idar-Oberstein Begegnungen in Häppchen: Auftakt der „Kultur-Canapés“ in Idar-Oberstein Von Dietmar Schuch i Viel Spaß hatten die Zuschauer beim Start der „Kultur-Canapés“ im Idarer Kunstraum. Der Auftakt stand ganz unter dem Motto „Begegnungen in Häppchen“. Foto: Hosser Unter dem Namen „Kultur-Canapés“ werden der erst am vorvergangenen Sonntag umgestaltet eröffnete Kunsttraum in der Idarer Fußgängerzone und der Verein Kamälion an insgesamt vier Terminen in allen vier Jahreszeiten schauspielerische Kultur-Häppchen präsentieren. Lesezeit: 2 Minuten

Die Serie startete am vergangenen Freitag unter dem Thema „Begegnungen in Häppchen“ mit einem einleitenden Auftritt in der Form eines freien Improvisationsspiels zwischen Kathy Becker in der Rolle der hysterisch-ängstlichen Darstellerin und ihrer Bühnenpartnerin Loraine Iff als cool-abgezockte Mimin, deren Interesse mehr in der Suche nach leckeren Canapés lag. Nach ...