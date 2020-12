Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 17:57 Uhr

Kreis Birkenfeld Beerdigung: Anhörung läuft an – Nur noch fünf Corona-Kranke Weiterhin gute Nachrichten von der „Corona-Front“: Zwei weitere Infizierte aus dem Kreis Birkenfeld sind ohne gesundheitliche Schäden genesen, insgesamt sind es nun 82. Somit sind im Kreis Birkenfeld aktuell nur noch fünf Personen erkrankt.