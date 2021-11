Beeindruckende Bilderschau: Stuttgarter Künstler stellen in Birkenfeld aus

Im kommenden Jahr feiert der Kunstverein Obere Nahe sein 50-jähriges Bestehen, aber dass der traditionsreiche Verein auch immer wieder neue Wege geht, zeigt die jüngste Ausstellung im Domizil in der Schneewiesenstraße 13 in Birkenfeld. „Wir haben dank unserer neuen Räumlichkeiten jetzt endlich erstmalig auch die Gelegenheit, auswärtige Künstler zu uns einzuladen“, beschrieb Bärbel Busch, stellvertretende Vorsitzende und Sprecherin der Abteilung bildende Kunst, eine der Möglichkeiten, die sich mit dem Bezug der Galerieräume in der Kreisstadt eröffnet hat.