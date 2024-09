Plus Birkenfeld

BBS Idar-Oberstein: Weitere Baumaßnahmen rücken in weite Ferne

i Nach dem Brand an der Harald-Fissler-Schuler soll die betroffene Etage zurückgebaut werden. Der Kreistag vergab in seiner Sitzung entsprechende Arbeiten. Foto: Hosser (Archiv)

Nachdem der Grundsatzbeschluss, die Brandetage der BBS Idar-Oberstein zurückzubauen und ordentlich abzudichten (siehe NZ vom Dienstag), gefallen ist, hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montag auch schon die entsprechenden Arbeiten an die Firma Lukas in Rötsweiler-Nockenthal vergeben. Denn die Zeit drängt: Man will weitere Feuchtigkeitsschäden vermeiden, bevor die feuchte Jahreshälfte beginnt. Die Auftragssumme liegt bei 111.000 Euro.