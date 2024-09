Plus Idar-Oberstein

B&B-Hotel in Idar-Oberstein: Eröffnung am 13. September

i Das B&B-Hotel in Oberstein soll am Freitag, 13. September, eröffnet werden. Foto: Hosser

Jetzt folgt bald der Startschuss. Schritt für Schritt geht es am B&B-Hotel in der Austraße in Oberstein voran. Am Freitag, 13. September, soll Eröffnung gefeiert werden. 100 Zimmer (darunter mindestens zehn Premiumzimmer) mit etwas mehr als 200 Betten stehen dann zur Verfügung. Auch barrierefreie Zimmer wird es geben.