Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 15:24 Uhr

Birkenfeld Baustellenstart in Birkenfeld: Weg durch Bergstraße ist nun blockiert Für den Verkehr ist seit Donnerstag um die Mittagszeit auf diesem Streckenabschnitt der Landesstraße 170 in Birkenfeld voraussichtlich bis zum Jahresende kein Durchkommen mehr. In der Birkenfelder Bergstraße haben auf dem Teilstück zwischen dem BIG-Center an der Einmündung zum Sponheimerweg und der ersten Spitzkehre die Bauarbeiten zur Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen begonnen, was eine Vollsperrung zur Folge hat.