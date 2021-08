Idar-Oberstein

Baustelle Nahbollenbacher Straße: Ampelschaltung kommt erst am Mittwoch

Die Arbeiten am derzeit laufenden letzten Bauabschnitt in der Nahbollenbacher Straße gehen nach zwei Wochen Betriebsferien der ausführenden Firma in die Schlussphase: Sie werden voraussichtlich bis Ende August andauern. Derzeit werden die letzten Bordsteine im Ausbaubereich gesetzt.