Diese Baustelle wird auch sehr viele Autofahrer aus dem westlichen Teil der VG Birkenfeld betreffen: Sie müssen wegen der am Montag, 20. September, startenden Erneuerung der L 146 in der Ortsdurchfahrt Eisen auf dem Weg ins benachbarte Saarland und zur dortigen Autobahnauffahrt bei Otzenhausen zunächst mit Wartezeiten an einer Ampel rechnen und in einem späteren Stadium einen beträchtlichen Umweg in Kauf nehmen.