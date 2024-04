Plus Idar-Oberstein Baustelle in der Mainzer Straße zieht um: Neuer Abschnitt der Felssicherung beginnt i Die Felssicherungsarbeiten in der Mainzer Straße vor der Pappelstraße sind fast beendet. Nächste Woche beginnt der nächste Bauabschnitt mit neuen Sperrungen. Foto: Hosser Bisher fanden die Felssicherungsarbeiten in der Mainzer Straße im Stadtteil Idar im ersten Bauabschnitt zwischen den Einmündungen Prof.-Schlossmacher-Straße und Pappelstraße statt. Die Arbeiten in diesem Bereich werden in der kommenden Woche weitgehend abgeschlossen. Lesezeit: 1 Minute

Voraussichtlich ab Montag, 29. April, wechseln die Arbeiten dann in den zweiten Bauabschnitt, der sich in der Mainzer Straße von der Einmündung Pappelstraße in Richtung Hoher Steg bis zum Gebäude Mainzer Straße 124 erstreckt. Zur Durchführung dieser Arbeiten ist in diesem Bereich die Einrichtung einer Einbahnregelung notwendig. Hierzu wird die Fahrspur ...