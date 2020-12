Birkenfeld/Dienstweiler

Die baustellenbedingte Vollsperrung der Bergstraße (L 170) in Birkenfeld sorgt weiter für viel Verdruss. Zwar wurde für die Anlieger der oberen drei Straßen auf Burg Birkenfeld (Rennweg, Burgstraße und Brandwaldstraße) eine Sonderlösung gefunden, das hat aber wegen der Zunahme des Verkehrs – wie in der NZ bereits mehrfach berichtet wurde – zu Klagen der Anwohner auf den ausgeschilderten Umleitungsstrecken wie dem Sponheimerweg am Burgberghang geführt.