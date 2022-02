Baumsicherungsarbeiten: Mehrere Straßen werden gesperrt

Wie das Forstamt Birkenfeld mitteilt, werden in der nächsten Woche im Stadtgebiet Idar-Oberstein zwei Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt, die Straßensperrungen mit sich bringen. Die erste Maßnahme betrifft die Straße „Auf der Bein“ im Stadtteil Weierbach. Hier werden zwischen den Hausnummern 11 und 18 sowie der Einmündung in die Weierbacher Straße die Böschungen von Bäumen befreit, die umstürzen könnten. Hierzu wird dieser Bereich von Dienstag, 22., bis Freitag 25. Februar, für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, eine Umleitung wird ausgeschildert. Als Termin für die Arbeiten wurde die Woche der Winterferien gewählt, da in dieser Zeit keine Schulbusse fahren. Anschließend erfolgt im Bereich des Sportplatzes „Bein“ ebenfalls eine Entnahme von Bäumen, die den dortigen Sportbetrieb gefährden könnten.