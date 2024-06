Plus Baumholder

Baumholders Stadtrat gibt Fläche für Außengastronomie ab: Aufwertung des Zentrums

Von Benjamin Werle

i Die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Vis-à-vis schreiten im Baumholderer Zentrum voran. Die neuen Fenster sind schon eingebaut. Foto: Benjamin Werle

Am Marktplatz laufen bereits seit Monaten die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Lokal Vis-à-vis. Dimitar Bhozhilov investiert in die Modernisierung des Gebäudes und möchte in absehbarer Zeit öffnen. Der Stadtrat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung noch mit einer Änderung des Bebauungsplanes „Marktplatz“.