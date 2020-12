Baumholder/Kaiserslautern

Gymnasiallehrerin, Universitätsdozentin, Doktorandin, Bundestagskandidatin – und das alles mit 33. Kein Zweifel: An Engagement mangelt es dieser jungen Frau nicht, die mittlerweile in Kaiserslautern wohnt, aber aus Baumholder stammt. Jana Braun Lambur, die drei Jahre lang für die SPD im Stadtrat sowie im VG-Rat saß, wurde kürzlich von der FDP für den Wahlkreis Kaiserslautern (209) als Direktkandidatin für die Bundestagswahl 2021 aufgestellt. Außerdem nimmt sie auf der Landesliste Platz 13 ein. Im Gespräch mit der Nahe-Zeitung blickt sie auf familiäre Zeiten in Baumholder zurück und erklärt, warum sie sich in den Reihen der Sozialdemokraten irgendwann nicht mehr wiederfand.