Ein sehr guter Besuch am Freitagabend und ein verregneter Samstag so lautet die Kurzversion des Baumholderer Weihnachtsmarkts am Wochenende. Dabei waren sich Besucher, Standbetreiber und Organisatoren durchweg einig, dass das Fest rund um den Marktplatz am Freitagabend wirklich gelungen war.